В Татарстане в два раза выросло число случаев мышиной лихорадки

В Татарстане в два раза выросло число случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
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