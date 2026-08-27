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Татар-информ

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В Татарстане в два раза выросло число случаев мышиной лихорадки

В Татарстане в два раза выросло число случаев мышиной лихорадки

В Татарстане в два раза выросло число случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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