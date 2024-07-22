Бывший майор потребовал вернуть BMW после снятия судимости

А не думали, что и жизнь там потерять можно?

Семен Борисов

Интересно услышать,когда конфискованное 8 лет назад,за совершённое преступление,хоть кому нибудь вернулось без потерь?Тем более машины,они были проданы тогда же,когда и конфискованы.