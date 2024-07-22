Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Как то другие справляются с утратой своих близких и не принимают всякую дрянь!!!!!Глюкоза объяснила...
  • АндрейБорков
    Ему в одно рыло "вышака" брать не охота, он своих подельников решил "пристегнуть" к этому делу! Ну, что же Жоре Бидон...Байден передал ча...
  • Сергей Федотов
    Извиняюсь уточнить, а на хрена нам эта трансляция? Наших там не будет, зато, говорят педерастов запустили. Пусть это ...С сайта МОК пропа...

Бывший майор потребовал вернуть BMW после снятия судимости

Бывший майор потребовал вернуть BMW после снятия судимости

Бывшего командира штурмового отряда Батыра Бекмурадова, который сейчас участвует в специальной операции (СВО), интересует судьба конфискованного у него имущества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АБ
Андрей Бетеньков
А не думали, что и жизнь там потерять можно?
Ответить
21 час.
Семен Борисов
Интересно услышать,когда конфискованное 8 лет назад,за совершённое преступление,хоть кому нибудь вернулось без потерь?Тем более машины,они были проданы тогда же,когда и конфискованы.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх