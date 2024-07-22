Бывшего командира штурмового отряда Батыра Бекмурадова, который сейчас участвует в специальной операции (СВО), интересует судьба конфискованного у него имущества.
Бывший майор потребовал вернуть BMW после снятия судимости
Комментарии
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АБ
Андрей Бетеньков
А не думали, что и жизнь там потерять можно?
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21 час.
Семен Борисов
Интересно услышать,когда конфискованное 8 лет назад,за совершённое преступление,хоть кому нибудь вернулось без потерь?Тем более машины,они были проданы тогда же,когда и конфискованы.
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20 час.
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