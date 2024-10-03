Певице Гвен Стефани исполнилось 55 лет

Американская певица Гвен Стефани стала известна в 90-х как солистка группы No Doubt. Одна из ее самых популярных песен Don't Speak ("Не говори") 1995 года посвящена разрыву Стефани с басистом ее же группы.
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