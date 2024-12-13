Гинкго билоба: действие на организм

Гинкго билоба – дерево-реликт, в дикой природе произрастает в восточной части Китая. Растение занимает почетное место в китайской медицине тысячи лет, а с 60-х годов ХХ века препараты с его содержанием используются и в западной медицине - при проблемах кровообращения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии