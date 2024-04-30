Минсельхоз: закрытие рынка Молдавии для защиты от импорта ударит по аграриям

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в эфире телеканала TV8 заявил, что экономика страны ориентирована на экспорт, поэтому закрытие местного рынка для защиты сельскохозяйственных производителей страны от зарубежной продукции ударит по самими местным производителям.