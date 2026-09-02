Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске на Краснинском шоссе появился новый дорожный знак

В Смоленске на Краснинском шоссе появился новый дорожный знак

Он ограничивает зону при выезде из домов, расположенных после остановки «Аркада» в Смоленске Новый дорожный знак установили на Краснинском шоссе в Смоленске - теперь выезжающие из домов после остановки «Аркада» автомобилисты должны снизить скорость до 40 км/ч.

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