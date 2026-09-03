«Капля жизни»: студенты КФУ поливали цветы в память о детях Беслана

Фото: студенческий проект «Время быть патриотом» В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, студенты Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ приняли участие во Всероссийской акции «Капля жизни», посвященной памяти жертв бесланской трагедии 2004 года.
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