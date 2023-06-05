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лина любимцева
Да там уже зерна нет, на Украине. И не будет. Все земледельцы рванули за бугор, на гей"опейскую ХАЛЯВУ!! Зачем сажа...
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