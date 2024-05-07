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"Авилон": если авто заправили плохим бензином, необходимо промыть бак

"Авилон": если авто заправили плохим бензином, необходимо промыть бак

Если в автомобиль на АЗС было залито некачественное топливо, его необходимо слить и промыть бак. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора департамента сервиса и запасных частей "Авилон Geely" Андрея Борисова.

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