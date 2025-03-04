На Пискаревском проспекте мужчина распылили газовый баллончик в лицо 14-летней девочки

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела В Красногвардейском районе Петербурга полиция выясняет обстоятельства ЧП с участием 14-летней девочки, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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