Как же нужен нам королевский шут!

Я ещё в начале СВО (и даже раньше) говорила, что нам нужно завести "королевского шута", то есть такого специального полуофициального человечка, который в полуофициальных источниках будет, ничего не доказывая и не оправдываясь, просто рубить в глаза нашим заклятым партнёрам и их укропским шавкам правду-матку, а заодно и добрых русских людей радовать, ибо от слов и интонаций некоторых наших официальных лиц добрые русские люди впадают в уныние и начинают думать о сливах и договорняках.