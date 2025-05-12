Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Максаков
    Да мы и завоёввывать не будем, а просто заберём своё, оно наше испокон веков. Ещё США не было, там в Америке бизоны ж...«Россия не может ...
  • Александр Дубков
    вся черножопия домой,кто против пиздуйте с нимиСкандал в МТС Пер...
  • Vladimir Lioubimcev
    НЕ Венсу решать: что может Россия, а что не может. ПШЕЛ ВОН!!«Россия не может ...

Как же нужен нам королевский шут!

Я  ещё в  начале СВО (и  даже раньше)  говорила, что нам  нужно  завести "королевского шута", то есть такого  специального  полуофициального  человечка,  который  в  полуофициальных  источниках  будет, ничего не доказывая и не оправдываясь, просто рубить в глаза нашим заклятым партнёрам и  их укропским  шавкам правду-матку, а  заодно  и  добрых  русских  людей  радовать, ибо от  слов  и интонаций  некоторых  наших официальных  лиц добрые  русские  люди  впадают  в  уныние  и  начинают  думать о  сливах  и договорняках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх