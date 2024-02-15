Не спит, не ест, ничего не делает: пресса — о состоянии жены Кристиана Хорнера

Sandro Zangrando / Red Bull Content PoolСупруга Кристиана Хорнера Джери Хорнер Холливел впала в депрессию после того, как скандал с обвинениями в адрес её мужа Кристиана Хорнера со стороны сотрудника Red Bull стал публичным.
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