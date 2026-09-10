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Россия-Китай

Борис Титов: провинция Хэйлунцзян остается лидером в торговых связях КНР с Россией

Борис Титов: провинция Хэйлунцзян остается лидером в торговых связях КНР с Россией

Об этом сопредседатель Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов заявил в ходе презентации второго рейтинга интенсивности взаимодействия провинций КНР с российскими партнерами, подготовленного РККДМР в сотрудничестве с фондом «Петербургская политика».

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