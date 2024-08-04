Мэр из ХМАО нашел гигантский белый гриб. Видео

Глава Белоярского района Сергей Маненков рано утром в воскресенье отправился на тихую охоту. В соцсети он поделился, что набрал целую корзину грибов, а самой приятной добычей стал белый гриб гигантских размеров.
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