На Украине на 2027 год заложили бюджет более 109 млрд долларов на оборону

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что правительство страны подало в Раду проект государственного бюджета на 2027 год, где предусмотрено 109,6 млрд долларов или почти 44% ВВП на нужды обороны.
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