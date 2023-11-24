В метель в Новгородской области произошли две автодорожные аварии

Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по Новгородской области. Вчера, напомним, в Новгородской области наблюдалось резкое изменение погоды, сопровождавшееся обильным снегопадом, переходившим в метель.
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