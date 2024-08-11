Китайские компании увеличивают активность на Северном морском пути В 2023 г. на прохождение по СМП подала заявку только одна китайская компания, в то время как в 2024 г.
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Китайские компании увеличивают активность на Северном морском пути В 2023 г. на прохождение по СМП подала заявку только одна китайская компания, в то время как в 2024 г.
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