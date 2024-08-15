Посол РФ в Лондоне заявил об отсутствии возможных контактов с Залужным

Дипломатические контакты между Россией и Украиной в нынешних реалиях отсутствуют. Об этом заявил посол РФ в Британии Андрей Келин, комментируя возможные пересечения с послом Украины в Лондоне Валерием Залужным.
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