В заливе Петра Великого два корабля ТОФ охотились за субмариной условного противника

Тихоокеанский флот провел зачетное тактическое учение в заливе Петра Великого, в котором задействовали большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", малый противолодочный корабль "МПК-82" и дизель-электрическую подлодку "Волхов", выполнявшую роль субмарины условного противника.
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