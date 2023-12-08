Канарейкин уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин предположил, когда российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удастся побить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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