До середины августа дети могут посещать занятия на пляжах Севастополя.В Севастополе стартовала акция «Научись плавать»! До 16 августа юные севастопольцы могут бесплатно освоить базовые навыки плавания под руководством опытных тренеров.
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