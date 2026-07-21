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Вести Севастополь

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В Севастополе стартовала акция «Научись плавать»

В Севастополе стартовала акция «Научись плавать»

До середины августа дети могут посещать занятия на пляжах Севастополя.В Севастополе стартовала акция «Научись плавать»! До 16 августа юные севастопольцы могут бесплатно освоить базовые навыки плавания под руководством опытных тренеров.

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