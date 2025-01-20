Индия: затоваренные бриллианты

Экспорт бриллиантов из Индии, которая является одним из крупнейших поставщиков этих драгоценных камней на мировой рынок, упал в декабре 2024 года до 773,1 млн долларов (на 10,36%) по сравнению с декабрем 2023-го, когда этот показатель составил 862,48 млн.