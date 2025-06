Автор Spec Ops: The Line и гитарист Nine Inch Nails работают над Sleep Awake — психоделическим хо...

Автор Spec Ops: The Line и гитарист Nine Inch Nails работают над Sleep Awake — психоделическим хоррором про вечную бессонницуСтудия Eyes Out совместно с издательством Blumhouse Games опубликовала трейлер своего хоррора Sleep Awake, который предложит заняться исследованием зыбкой грани между сном и смертью.