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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Автор Spec Ops: The Line и гитарист Nine Inch Nails работают над Sleep Awake — психоделическим хо...

Автор Spec Ops: The Line и гитарист Nine Inch Nails работают над Sleep Awake — психоделическим хо...

Автор Spec Ops: The Line и гитарист Nine Inch Nails работают над Sleep Awake — психоделическим хоррором про вечную бессонницуСтудия Eyes Out совместно с издательством Blumhouse Games опубликовала трейлер своего хоррора Sleep Awake, который предложит заняться исследованием зыбкой грани между сном и смертью.

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