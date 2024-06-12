Конструктор "Радуги" Сыздыков назвал армию и флот основными союзниками РФ

У России есть только два союзника - армия и флот. Об этом на церемонии вручения государственных премий в Кремле заявил первый заместитель гендиректора, главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" Елтуган Сыздыков, слова которого передает РИА Новости.
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