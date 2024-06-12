Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Трепло под кличкой "Газета.ру", "раздумывает", это ещё не означает "блокирует". Не выдавай желаемое за действительное...DPA: Германия бло...
  • Валентин Громов
    БЕЙ ХОХЛОВ СПАСАЙ РОССИЮПредставитель МОК...
  • Александр Свитайло
    Ох и хитрые эти америкосы...)) Ведь знают, что любое соглашение, подписанное ныне Зеленским, это обычная бумага по це...Салливан: США и У...

Конструктор "Радуги" Сыздыков назвал армию и флот основными союзниками РФ

Конструктор "Радуги" Сыздыков назвал армию и флот основными союзниками РФ

У России есть только два союзника - армия и флот. Об этом на церемонии вручения государственных премий в Кремле заявил первый заместитель гендиректора, главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" Елтуган Сыздыков, слова которого передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх