Именем Героя Соцтруда Бугакова назвали улицу в 500 метров в Новосибирске

Улица вдоль будущего «Бугаков-парка» от здания по адресу улица Кирова, 3 до здания на Кирова, 3/3 будет носить имя депутата пяти созывов, Героя Соцтруда и Почетного гражданина Новосибирской области Юрия Бугакова.
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