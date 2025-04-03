Именем Героя Соцтруда Бугакова назвали улицу в 500 метров в Новосибирске

Улица вдоль будущего «Бугаков-парка» от здания по адресу улица Кирова, 3 до здания на Кирова, 3/3 будет носить имя депутата пяти созывов, Героя Соцтруда и Почетного гражданина Новосибирской области Юрия Бугакова.