35 лет Содружеству. Главная встреча СНГ 2026 г

Саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). 7–9 октября 2026 года. Туркменистан Саммит приурочен к 35-летию образования СНГ В рамках председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году с 7 по 9 октября 2026 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдут международные мероприятия.
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