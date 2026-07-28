Российские бренды переключились на зрелых клиентов

Происходящий на российском потребительском рынке масштабный структурный сдвиг заставляет отечественные бренды менять подходы к продажам, в значительной степени переключаясь на более платежеспособную аудиторию в возрасте от 45 до 60 лет, представителей которой на рынке сейчас в полтора раза больше, чем 15-30 летних.