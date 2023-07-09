Де Хеа покинул «МЮ», КХЛ и ЦСКА объявили о контракте Федотова вопреки НХЛ, интервью Мбаппе разозлило «ПСЖ», Англия выиграла Евро и другие новости

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, в пяти сетах матча 1/8 финала Уимблдона вырвал победу у казахстанца Александра Бублика, 23-го сеяного турнира. Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. Рублёв впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Шлема» на траве. Теннисисты провели на центральном корте Уимблдона 3 часа 17 минут. Андрей Рублёв по ходу матча выполнил 20 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти и спас все пять брейк-пойнтов соперника, а также допустил всего две двойные ошибки. На счету Александра Бублика — 39 подач навылет и 14 двойных ошибок.

КузнецовВВ

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки вернется в тур спустя три с половиной года после завершения карьеры. В материале для Vogue в конце июня 32-летняя датчанка объявила, что первым турниром после возвращения станут соревнования в Монреале в начале августа. Кроме того, Возняцки уже получила wild card на участие в US Open, который пройдет c 28 августа по 10 сентября. После ухода из тенниса в январе 2020 г. Каролин родила двоих детей – дочь Оливию и сына Джеймса. Мальчик появился на свет в октябре прошлого года. «У меня еще есть цели, которых я хотела бы добиться, – объяснила Возняцки свою желание вновь выйти на корт. – Я хочу показать своим детям, что можно идти за мечтой, несмотря на возраст и статус. Мы всей семьей решили, что настало это время. Я возвращаюсь в теннис и очень этого жду!» Возняцки начала профессиональную карьеру в 2005-м и быстро стала одним из лидеров женского тенниса. Каролин завоевала 30 титулов в одиночке и 71 неделю занимала первую строчку рейтинга