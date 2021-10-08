Мировое обозрение

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Разведчики и хакеры – кто решил подкорректировать информационный фон против России?

Разведчики и хакеры – кто решил подкорректировать информационный фон против России?

Западный мир продолжает нападки на Россию. Ничего нового там так не придумали – все те же тайные разведчики, кибератаки и прочие выдумки.

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