Разведчики и хакеры – кто решил подкорректировать информационный фон против России?

Западный мир продолжает нападки на Россию. Ничего нового там так не придумали – все те же тайные разведчики, кибератаки и прочие выдумки.
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