«Яндекс» постепенно восстанавливает работу сервисов после атаки и масштабного сбоя

В «Яндексе» сообщили о постепенном восстановлении работы сервисов компании после масштабного сбоя, вызванного повреждением инфраструктуры дата-центров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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