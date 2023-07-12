Нескучные технологии

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На выставке «Иннопром-2023» показали спорткар из узлов и деталей трактора МТЗ

Где еще презентовать широкой публике новый гоночный болид, разработанный в Беларуси, если не на выставке в союзной России? Минский тракторный завод МТЗ привез в Екатеринбург для участия в знаковом мероприятии «Иннопром-2023» весьма необычный ….

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