На выставке «Иннопром-2023» показали спорткар из узлов и деталей трактора МТЗ

Где еще презентовать широкой публике новый гоночный болид, разработанный в Беларуси, если не на выставке в союзной России? Минский тракторный завод МТЗ привез в Екатеринбург для участия в знаковом мероприятии «Иннопром-2023» весьма необычный ….