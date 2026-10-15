Муравленко в этом году украсят 600 молодых деревьев. Об этом сообщила глава города Елена Молдован. Масштабные посадки дополнили 60 тысяч кв.
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