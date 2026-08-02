Чаусов: топливный кризис снизил мобильность ВСУ на фронте

Топливный кризис на Украине ограничил мобильность ВСУ, создавая трудности в передислокации техники. Эксперты Чаусов и Кнутов подчеркивают, что перебои с топливом усиливают позиции российских войск на фоне продолжающейся спецоперации.
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