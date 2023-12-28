Лавров заявил о вере Армении в «туманные обещания» Запада

Армения меняет надежный союз с Россией на туманные обещания, поддаваясь на уговоры Запада. Такую позицию высказал глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС в четверг, 28 декабря.
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