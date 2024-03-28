Крупнейший производитель кирпича в мире Wienerberger продал все заводы в России

Австрийский концерн Wienerberger, крупнейший производитель кирпича в мире, продал два завода по производству кирпича «Винербергер Куркачи» и «Винербергер кирпич» во Владимирской области и Татарстане фирме «Строймикс», владельцем которой является бизнесмен Алексей Филин, пишет РБК.