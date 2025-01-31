Newsweek: обвинения против Пи Дидди расширили после появления новых пострадавших

Global Look Press/Dan Herrick/ZUMAPRESS.com Следователи по делу американского рэпера Пи Дидди (Шон Комбс) расширили федеральные обвинения против него после обнаружения новых пострадавших, а также выяснили, что он совершал преступления вплоть до 2024 года, сообщает Newsweek.