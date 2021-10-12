Русская весна

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Атомная подлодка ВМС США могла столкнуться с китайским объектом, — СМИ

Атомная подлодка ВМС США могла столкнуться с китайским объектом, — СМИ

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом, сообщил гонконгский новостной сайт iNews.

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