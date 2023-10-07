С Днем рождения! И крепчайшего Вам здоровья! У Вас еще полно работы, здоровьишко понадобится. Я на своем веку повидал немало руководителей СССР и России, мне есть с кем сравнить, и сравнение это в Вашу пользу.
Многая лета Вам, Владимир Владимирович!
Комментарии
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Mark Kapustin
С днём рождения, Владимир Владимирович .
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44 мин.
Владимир Алтайцев
Там места забиты давно и прочно. Потому ваш совет глуп.
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33 мин.
Сергей Микульский
Присоединяюсь к словам поздравления в адрес Владимира Владимировича! Пусть живёт долго! Здоровья ему! Только вот хватит уже страной управлять, дайте место молодым и прогрессивным!
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29 мин.
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