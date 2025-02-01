Писториус: увеличение расходов на оборону до 5% ВВП чрезмерно для ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Tagesspiegel не поддержал требование президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону стран-членов НАТО до 5% от ВВП, объяснив это слишком высоким для Германии показателем.
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