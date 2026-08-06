100 самых по-настоящему популярных пластинок у металлистов

Альбомы, которые они покупают себе в коллекцию. Сколько из них есть у вас? фото: aiОдин из базовых фанатских ресурсов для металлистов и хэдбенгеров Metal Archives постоянно фильтрует и подбивает статистику, какие альбомы есть на руках у многотысячной аудитории активистов сайта.
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