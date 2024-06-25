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Не прошло и полугода с печального случая с котом Твиксом. Новые правила РЖД

Не прошло и полугода с печального случая с котом Твиксом. Новые правила РЖД

Мейстер Не прошло и полугода с печального случая с котом Твиксом, любители животных дождались и Российские железные дороги ввели четкий алгоритм действий проводников на случай обнаружения в пассажирских вагонах бесхозных домашних животных.

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