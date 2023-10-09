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Несекретные материалы

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Шольц потерпел поражение: на выборах в Германии побеждает АдГ

Шольц потерпел поражение: на выборах в Германии побеждает АдГ

По мере углубления разочарования избирателей все три правящие партии потеряли поддержку в Баварии и Гессене, а крайне правая «Альтернатива для Германии», известная как АдГ, стала второй по влиянию силой в обеих землях, что подчеркивает ее растущее национальное присутствие.

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