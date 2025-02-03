В Менделеевском районе инвесторы предложили построить жилой комплекс и открыть барбершоп

Инвесторы предложили построить жилой комплекс, открыть барбершоп и запустить производство полуприцепов-цистерн в Менделеевском районе Татарстана на заседании Совета по развитию предпринимательства и инвестиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии