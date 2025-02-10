Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Наконец-то. Трамп и Путин поговорили. В Госдуме объяснили, почему разговор был отчаянным

Наконец-то. Трамп и Путин поговорили. В Госдуме объяснили, почему разговор был отчаянным

NEWS.ru Kremlin Pool Разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина мог быть отчаянным, заявил NEWS.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Доня пытается &quot;заболтать&quot; тему НАШИХ требований. ЖидоЦыганский вариант. 173 вопроса &quot;около&quot; и ни одного прямого ответа.
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13 час.
Александр Шипилов
Только безоговорочная капитуляция, и как таково Украины как государства не было и её не должно быть! Как Путин говорил если Ленин и его соратники создали современную Украину путем отторжения территорий от РФ без всяких референдумов, Вы отрицаете Ленина, значит Вы отрицаете всё что он сделал. Хорошо так и будет( Украины не будет). Ещё -&quot;Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий&quot;
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5 час.
Гулька
Усраины, как государства не должно быть! Они же договорились с ляхами? Бандеровские территории пусть отойдут ляхам с украинцами в качестве населения. Места проживания венгров - Венгрии, румын - Румынии, словаков - Словакии, а Одесса, Николаев, Харьков, Сумы, КИЕВ и прочие русские города должны быть в составе России.
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4 час.
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