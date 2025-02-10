Наконец-то. Трамп и Путин поговорили. В Госдуме объяснили, почему разговор был отчаянным

Александр Шипилов

Только безоговорочная капитуляция, и как таково Украины как государства не было и её не должно быть! Как Путин говорил если Ленин и его соратники создали современную Украину путем отторжения территорий от РФ без всяких референдумов, Вы отрицаете Ленина, значит Вы отрицаете всё что он сделал. Хорошо так и будет( Украины не будет). Ещё -"Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий"