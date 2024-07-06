Замглавы МИД России Рябков назвал ЕС одним из подопытных кроликов США

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa США используют Евросоюз в качестве подопытного кролика. Такое мнение заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил в интервью журналу "Международная жизнь", выпускаемом МИД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии