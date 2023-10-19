Пятилетний ребенок утонул в бассейне в Подмосковье

В городе Видное Московской области пятилетняя девочка утонула в бассейне одного из фитнес-клубов, возбуждено уголовное дело, сообщается 19 октября в соцсетях регионального управления Следственного комитета РФ.
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