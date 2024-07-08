SnowRunner не вернётся в российский, белорусский и украинский Steam — Saber объяснила решениеРазработчики из студии Saber Interactive прояснили дальнейшую судьбу своего симулятора езды по бездорожью SnowRunner в российском, белорусском и украинском сегментах Steam и Epic Games Store.
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