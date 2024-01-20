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  • Дмитрий Гурин
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Пермский маслозавод, обвиняемый в производстве контрафактного масла, погасил долги

Пермский маслозавод, обвиняемый в производстве контрафактного масла, погасил долги

Бюджетной системе России был причинен ущерб почти в два миллиарда рублей.Пермские следователи сообщили о том, что уголовное дело о неуплате налогов на сумму свыше 1 млрд рублей в отношении Юговского комбината молочных продуктов прекращено.

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