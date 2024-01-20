Пермский маслозавод, обвиняемый в производстве контрафактного масла, погасил долги

Бюджетной системе России был причинен ущерб почти в два миллиарда рублей.Пермские следователи сообщили о том, что уголовное дело о неуплате налогов на сумму свыше 1 млрд рублей в отношении Юговского комбината молочных продуктов прекращено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии