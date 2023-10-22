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В ООН предупредили о катастрофе в секторе Газа из-за отсутствия гумпомощи

В ООН предупредили о катастрофе в секторе Газа из-за отсутствия гумпомощи

Глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди Маккейн в воскресенье, 22 октября, заявила, что жители сектора Газа умрут от голода, если гуманитарная помощь не будет доставляться в регион.

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