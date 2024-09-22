😨 Водитель малотоннажки в Севастополе сбил 10-летнюю девочку на тротуаре 20-летний водитель автомобиля ГАЗ наехал на девочку, когда она шла по тротуару.
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😨 Водитель малотоннажки в Севастополе сбил 10-летнюю девочку на тротуаре 20-летний водитель автомобиля ГАЗ наехал на девочку, когда она шла по тротуару.